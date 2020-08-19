Soylu: "Bugün 150 bin AFAD gönüllüsüne ulaştık"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması KAHRAMANMARAŞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş AFAD Müdürlüğünde gerçekleştirilen, Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 13:33
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Soylu: 'Bugün 150 bin AFAD gönüllüsüne ulaştık' - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü AB'den Belarus'a yaptırım kararı: Seçim sonuçlarını tanımıyoruz Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu Medipol Başakşehir'den ayrılan Eljero Elia, Utrecht'e transfer oldu Camide giydiği kıyafetle eleştirilen Amber Heard'dan ilk açıklama geldi "Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Barcelona devreye girdi