Son Dakika Haberleri: Soylu: "Bugün bu eğitimi sağlamamızın sebebi biraz daha kaynaşmak"
Son Dakika Güncel Soylu: 'Bugün bu eğitimi sağlamamızın sebebi biraz daha kaynaşmak' - Son Dakika

Soylu: "Bugün bu eğitimi sağlamamızın sebebi biraz daha kaynaşmak"

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti. (13)

Soylu: Bugün bu eğitimi sağlamamızın sebebi biraz daha kaynaşmak

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:43 Kaynak: AA
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