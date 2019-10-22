Son Dakika Haberleri: Soylu: "Bugün doğu ile batı arasında herhangi bir gelişmişlik farkı yoktur"
Son Dakika Güncel Soylu: 'Bugün doğu ile batı arasında herhangi bir gelişmişlik farkı yoktur'

Soylu: "Bugün doğu ile batı arasında herhangi bir gelişmişlik farkı yoktur"

1 saat önce

Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısının düzenlediği salon İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısının düzenlediği salon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda konuştu. (1)

Soylu: Bugün doğu ile batı arasında herhangi bir gelişmişlik farkı yoktur

Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye 3 yıl boyunca hac ambargosu uygulayacağı iddiasına yalanlama
Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan Alman medyası: Terör gelirse rezervasyonlar düşer Akşener'in Trump benzetmesi sosyal medyada gündem oldu: Peluş kafalı biri çıkıp ülkemize ve milletimize hakaret edemeyecek Japon uzman Türkiye'de beklenen depremin büyüklüğünü açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 12:35:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soylu: "Bugün doğu ile batı arasında herhangi bir gelişmişlik farkı yoktur"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]