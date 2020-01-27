İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte açıklama yaptı. (3)

İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün itibarıyla hem Malatya'da hem de Elazığ'da kamu kurumları çalışmaya başladı."