Soylu: "Bugün Türkiye'nin geldiği durum hayal ötesi bir durumdur" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Bugün Türkiye'nin geldiği durum hayal ötesi bir durumdur' - Son Dakika

Soylu: "Bugün Türkiye'nin geldiği durum hayal ötesi bir durumdur"

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen programda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen programda konuştu. (1)

Soylu: Bugün Türkiye'nin geldiği durum hayal ötesi bir durumdur

Süleyman Soylu, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:06 Kaynak: AA
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