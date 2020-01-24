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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elazığ Sivrice'de 4-5 yıkık bina var, can kaybı söz konusu değil

Elazığ'daki depremden yürek burkan görüntü! Çocuklarını korumak için kendisini siper etti