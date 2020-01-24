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Soylu: "Bugün Türkiye'nin geldiği durum hayal ötesi bir durumdur"
7 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen programda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:06 Kaynak: AA
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