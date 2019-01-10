Son Dakika Haberleri: Soylu: "Bugün Varız, Yarın Yokuz"

Soylu: "Bugün Varız, Yarın Yokuz"

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizi millet yapan değerler aynı zamanda devlet de yapmıştır.

Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizi millet yapan değerler aynı zamanda devlet de yapmıştır. Onun için bugün bu ülkede attığımız adımları rahatlıkla atabiliyor ve ülkenin yarına umutla bakabiliyoruz. İşte onun için bugün terörle daha ilkeli bir mücadele yapabiliyor, göçü yönetebiliyoruz." dedi.

"10 Ocak Türkiye İdareciler Günü" dolayısıyla bir otelde düzenlenen ödül törenine katılan Soylu, yaptığı konuşmada, "bu mesleklerin rahatının, huzurunun, refahının kıt ancak duygusunun, hissiyatının yüksek" olduğunu ifade etti.

Türk milletinin, dünyanın belki de en zor siyasi coğrafyasında bulunduğunu belirten Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Bizi millet yapan değerler, aynı zamanda devlet de yapmıştır. Onun için bugün bu ülkede attığımız adımları rahatlıkla atabiliyor ve ülkenin yarınına umutla bakabiliyoruz. İşte onun için bugün terörle daha ilkeli bir mücadele yapabiliyor, göçü yönetebiliyoruz. İşte onun için, 'vekaletler savaşı'nın cazibesine kapılmadan, terör örgütleriyle hiçbir noktada aynı çizgiye gelmeden kıyasıya bir mücadeleyi sürdürebiliyoruz. İşte onun için Avrupa'daki gibi ırkçılığın ağına düşmeden bu medeniyetler coğrafyasında Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Abaza'sı, Gürcü'sü Laz'ı ile hep birlikte büyük bir millet olarak yaşayabiliyoruz. Bizim bu topraklarda olabilmemizin bir sebebi, bir anlamı vardır. Bu, ne bizim ecdadımızın rastgele bir seçimi ne de bu bir tesadüftür. Bu, insan iradesinin çok üzerinde, Cenabıhakk'ın tartışılmaz iradesinin neticesidir."

Türkiye'ye saldırılar olduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Darbeler, ekonomik saldırılar, 15 Temmuz'lar. Kimliğimize, örfümüze, kültürümüze, birliğimize çok saldırılar oldu. Bugün bu devlet geleneği ve bu anlayış ayakta durmakta ve bugün bu saldırılardan da güçlü bir şekilde çıkmaktayız." diye konuştu.

Süleyman Soylu, bir anısını şöyle anlattı:

"Bundan 3,5 ay önce Bakanlıkta televizyon açıktı, bir öğretmen kurası vardı. Bir öğretmen kurasını çekti, bugünkü gibi hatırlıyorum, 'Allah'a şükür Beytüşşebap'a çıktı' dedi. Bunu söyleyen bir kız ve öğretmen. Belki de bundan yıllar önce Beytüşşebap kurasını çekseydi, acaba aklından neler geçecekti. Bu grafiği ters çevirebilmek için sağ sola müracaatlar yapacak ve oraya gitmemek için çare arayacaktı."

Konuşmaların ardından mülki idari amirlerine plaket verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:40 Kaynak: AA

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