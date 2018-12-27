Soylu: "Bugünün Dünyası Bencil Bir Anlayışa Saplanmıştır"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:24 Kaynak: AA
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