Son Dakika Haberleri: Soylu: "Bugünün Dünyası Bencil Bir Anlayışa Saplanmıştır"

Soylu: "Bugünün Dünyası Bencil Bir Anlayışa Saplanmıştır"

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:24 Kaynak: AA

Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi, Polis Akademisi, Süleyman Soylu, Güncel
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