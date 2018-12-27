Soylu: "Bugünün Dünyası Bencil Bir Anlayışa Saplanmıştır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti