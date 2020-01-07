Soylu: "Bugünün Türkiyesi PKK/YPG, FETÖ, aşırı sol örgütler ve DEAŞ'la eş zamanlı mücadele... - Son Dakika
Son Dakika Politika Soylu: 'Bugünün Türkiyesi PKK/YPG, FETÖ, aşırı sol örgütler ve DEAŞ'la eş zamanlı mücadele... - Son Dakika

Soylu: "Bugünün Türkiyesi PKK/YPG, FETÖ, aşırı sol örgütler ve DEAŞ'la eş zamanlı mücadele...

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da düzenlenen "YLSY Yurtdışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Programı"na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da düzenlenen "YLSY Yurtdışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Programı"na katıldı. (7)

Soylu: Bugünün Türkiyesi PKK/YPG, FETÖ, aşırı sol örgütler ve DEAŞ'la eş zamanlı mücadele...

Süleyman Soylu, Kızılcahamam, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:23 Kaynak: AA
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