Soylu: "Bugünün Türkiyesini doğru ve insaflı okumak durumundayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Bugünün Türkiyesini doğru ve insaflı okumak durumundayız' - Son Dakika

Soylu: "Bugünün Türkiyesini doğru ve insaflı okumak durumundayız"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü binasında İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü binasında İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuştu. (3)

Soylu: Bugünün Türkiyesini doğru ve insaflı okumak durumundayız

Emniyet Genel Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:28 Kaynak: AA
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