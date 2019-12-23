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Soylu: "Bugünün Türkiyesini doğru ve insaflı okumak durumundayız"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü binasında İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:28 Kaynak: AA
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