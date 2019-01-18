Son Dakika Haberleri: Soylu Bulgaristan Başbakanı ile Görüştü

Soylu Bulgaristan Başbakanı ile Görüştü

36 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan'a yaptığı resmi ziyarette Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.

Soylu Bulgaristan Başbakanı ile Görüştü, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan'a yaptığı resmi ziyarette Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi. Başbakanlık Binası'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü. Sınır güvenliği, göç, terör ve uyuşturucuyla mücadele gibi konuların ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da artırılması konusunda temenniler dile getirildi. Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerin derinliği ve ortak kültüre dikkati çeken Bulgaristan Başbakanı Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın dostluğundan bahsetti. Borisov, iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğuna vurgu yaparak, kurumlar arası ve özellikle iki ülkenin cumhuriyet başsavcılıkları arasında ciddi temasların bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile göç anlaşmasına dikkati çeken Borisov, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin örnek teşkil ettiğini kaydetti. Borisov, görüşmede İçişleri Bakanı Soylu'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafı da gösterdi. Görüşmeye Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov'un yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov ile Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy katıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:06 Kaynak: İHA

Türkiye, Süleyman Soylu, Bulgaristan, Politika
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