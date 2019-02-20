Son Dakika Haberleri: Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Marinov ile Görüştü

Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Marinov ile Görüştü

58 dakika önce

- Görüşmeden detaylar İSTANBUL - İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile bir araya geldi.

Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Marinov ile Görüştü, System.String[]
- Görüşmeden detaylar İSTANBUL - İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:37 Kaynak: AA

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