Son Dakika Haberleri: Soylu: "Bundan 10 yıl önce Türkiye'de hiç kimse ben Kürdüm diyemiyordu"
Son Dakika Güncel Soylu: 'Bundan 10 yıl önce Türkiye'de hiç kimse ben Kürdüm diyemiyordu'

Soylu: "Bundan 10 yıl önce Türkiye'de hiç kimse ben Kürdüm diyemiyordu"

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumu'nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumu'nda konuştu. (4)

Soylu: Bundan 10 yıl önce Türkiye'de hiç kimse ben Kürdüm diyemiyordu

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye hükümeti ile temas olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Denizlispor'un eski başkanı Süleyman Urkay kulüp tesisini silahla bastı Son dakika: Rusya dönüşü açıklamalarda bulunan Erdoğan, Putin'le görüşmesinin detaylarını anlattı Beyaz Saray'daki kabine toplantısı Trump'a dua ederek başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 14:14:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soylu: "Bundan 10 yıl önce Türkiye'de hiç kimse ben Kürdüm diyemiyordu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]