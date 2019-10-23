Soylu: "Bundan 10 yıl önce Türkiye'de hiç kimse ben Kürdüm diyemiyordu"
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumu'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:02 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumu'nda konuştu. (4)
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