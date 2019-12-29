Soylu: "Bütün yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Bütün yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz' - Son Dakika

Soylu: "Bütün yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MUŞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

MUŞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. (7)

Soylu: Bütün yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz

Süleyman Soylu, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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