Son Dakika Haberleri: Soylu: "Büyük depremler bakımından Türkiye, 77 depremle dünyada 14. sıradadır"
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Soylu: "Büyük depremler bakımından Türkiye, 77 depremle dünyada 14. sıradadır"

1 saat önce

-Salondan genel detay -Katılımcılar -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenen Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Süleyman Soylu, AFAD, Güncel
-Salondan genel detay
-Katılımcılar
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenen Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (2)
Soylu: Büyük depremler bakımından Türkiye, 77 depremle dünyada 14. sıradadır
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:49 Kaynak: AA
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