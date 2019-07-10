Soylu: "Büyük depremler bakımından Türkiye, 77 depremle dünyada 14. sıradadır"
1 saat önce
-Salondan genel detay -Katılımcılar -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenen Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:49 Kaynak: AA
-Salondan genel detay
-Katılımcılar
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD
Konferans Salonu'nda düzenlenen Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (2)
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