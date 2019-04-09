Soylu: "Büyükçekmece'deki Olay Bugün Olmadı. Bir Usulsüzlük Olayı Var"
57 dakika önce
- Şehit aileleri ve gaziler ile buluşma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleri ve gaziler ile buluştu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:05 Kaynak: AA
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