Son Dakika Haberleri: Soylu: "Büyükçekmece'deki Olay Bugün Olmadı. Bir Usulsüzlük Olayı Var"

Soylu: "Büyükçekmece'deki Olay Bugün Olmadı. Bir Usulsüzlük Olayı Var"

57 dakika önce

- Şehit aileleri ve gaziler ile buluşma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleri ve gaziler ile buluştu.

- Şehit aileleri ve gaziler ile buluşma
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleri ve gaziler ile buluştu. İçişleri Bakanı Soylu, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:05 Kaynak: AA
Süleyman Soylu, Güncel
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