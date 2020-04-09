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Soylu: "Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş...
6 saat önce
Soylu: "Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda.
Soylu: "Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda."
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 08:10 Kaynak: AA
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