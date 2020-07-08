Soylu, "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu" açılış programında konuştu... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2018'de Narkotik Başkanlığımızın toplam ağırlık bazlı yakalamalarının yüzde 46'sı, adet bazlı yakalamalarının da yüzde 39,5'u, narkotik köpekleri marifetiyle gerçekleştirilmiştir. 2019 ve halen 2020 yılı için de oranlar yaklaşık yüzde 42 ile 30 bandında seyretmektedir." dedi.

Soylu, Kızılcahamam'da bir otelde gerçekleştirilen "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu" açılış programına katıldı.

Narkotik Daire Başkanlığı bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi'nde, narkotik birimlerinin yanısıra Özel Harekat Başkanlığı, KOM Daire Başkanlığı, asayiş, güvenlik, kriminal,

özel güvenlik daire başkanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile

uluslararası kurumlarda kullanılan köpeklerin hem doğumları

hem de branşlara göre eğitimlerinin gerçekleştirildiğini belirten Soylu, bu birimlerde eğitim alan sertifikalı 451 eğitimli köpeğinin, narkotikten bomba aramasına kadar pek çok alanda başarılı görevler yaptığını söyledi.

Soylu, narkotik köpeklerinin operasyonlardaki başarısına değinerek, "2018'de Narkotik Başkanlığımızın

toplam ağırlık bazlı yakalamalarının yüzde 46'sı, adet bazlı yakalamalarının da yüzde 39,5'u narkotik köpekleri marifetiyle gerçekleştirilmiştir.

2019 ve 2020 yılı için de oranlar yaklaşık yüzde

42 ile yüzde 30 bandında seyretmektedir." diye konuştu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapılan Atmaca Operasyonu sırasında, "Zehir" isimli görev köpeğinin, el yapımı patlıyıcının infilak ettirileceği sırada üzerine atladığı teröristi etkisiz hale getirdiğini ve bu hamlesiyle 42 personelin hayatını kurtardığını anlatan Soylu, "Son 3 yıl içerisinde meydana gelen 82 ölümlü vakada kayıp 16 ceset, kadavra arama köpeklerimiz sayesinde bulunmuştur. Yine son 5 yıl içinde meydana gelen 330 kayıp vaka olayının 99'u,

koku molekülü iz takip köpeklerimizin yardımıyla aydınlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

"İlk etapta 260 personel kurs görecek"

Bakan Soylu, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde ilk etapta 260 personelin kurs göreceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu birimde kullanılacak araçların dış tasarımları ve giydirmeleri tamamlandı, içeriği tamamlandı, görevlerinde kullanılacak eldiven, yakalama ağı gibi teçhizatların alımları da hemen gerçekleştirildi. Eğitimleri biter bitmez, arkadaşlarımız sahaya ineceklerdir. Yine bu birime ihbar yapabilmeyi kolaylaştırmak amacıyla 'HAYDİ' adlı bir uygulamanın yazımına başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız ve İçişleri Bakanlığı Strateji Başkanlığımız birlikteliğinde çalışmaları sürdürülen bu uygulama da

inşallah 1,5 ay sonra hayata geçecek."