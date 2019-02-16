Son Dakika Haberleri: Soylu: "(Chp) Apo Serbest Kalsın Diye Yürümeye Kalkan Adamlarla Ne İşin Var"

Soylu: "(Chp) Apo Serbest Kalsın Diye Yürümeye Kalkan Adamlarla Ne İşin Var"

1 saat önce

- Çankırılılar Derneği Birlik, Beraberlik, Dostluk ve Yaren Gecesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezinde Çankırılılar Derneği...

Soylu:
- Çankırılılar Derneği Birlik, Beraberlik, Dostluk ve Yaren Gecesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezinde Çankırılılar Derneği Birlik, Beraberlik, Dostluk ve Yaren Gecesi'ne katıldı. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:34 Kaynak: AA

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