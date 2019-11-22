İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Araç Teslim Töreni'ne katıldı. (3)

"(HDP) Hani çekileceklerdi milletvekilliklerinden, belediyelerden"

"19'unda Kuzey Irak'ta Süleymaniye'de toplantı yaptı PKK. Çekilip çekilmeyeceğine orada karar verdi. Bunlar figüran. Bunlar orada verilen kararı güya karar veriyormuş gibi, değerlendiriyormuş gibi ortaya koydular. Bu tiyatro artık bitsin. CHP gibi Türkiye'nin meşru bir siyasi partisini buna alet etmesinler. Teröre alet etmesinler. Bunları meşru bir sıfatın içerisine koymaya çalışmasınlar"