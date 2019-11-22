Son Dakika Haberleri: Soylu: "CHP gibi Türkiye'nin meşru bir siyasi partisini buna alet etmesinler"
Son Dakika Güncel Soylu: 'CHP gibi Türkiye'nin meşru bir siyasi partisini buna alet etmesinler' - Son Dakika

Soylu: "CHP gibi Türkiye'nin meşru bir siyasi partisini buna alet etmesinler"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Araç Teslim Töreni'ne katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Araç Teslim Töreni'ne katıldı. (3)

"(HDP) Hani çekileceklerdi milletvekilliklerinden, belediyelerden"

"19'unda Kuzey Irak'ta Süleymaniye'de toplantı yaptı PKK. Çekilip çekilmeyeceğine orada karar verdi. Bunlar figüran. Bunlar orada verilen kararı güya karar veriyormuş gibi, değerlendiriyormuş gibi ortaya koydular. Bu tiyatro artık bitsin. CHP gibi Türkiye'nin meşru bir siyasi partisini buna alet etmesinler. Teröre alet etmesinler. Bunları meşru bir sıfatın içerisine koymaya çalışmasınlar"

Soylu: CHP gibi Türkiye'nin meşru bir siyasi partisini buna alet etmesinler

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Jandarma, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:17 Kaynak: AA
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