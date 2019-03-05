Son Dakika Haberleri: Soylu: Chp, PKK'ya Taşıyıcı Annelik Yaptı (4)

Soylu: Chp, PKK'ya Taşıyıcı Annelik Yaptı (4)

1 saat önce

'BİZİ KANDİL'İN ÖNÜNDE BOYNUMUZ BÜKÜK BIRAKMAYIN'İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaptığı ev ziyaretinden sonra Kiraz ilçesine geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yolu, Kaymakçı'da mahalle sakinlerince kesildi.

Soylu: Chp, PKK'ya Taşıyıcı Annelik Yaptı (4), System.String[]
'BİZİ KANDİL'İN ÖNÜNDE BOYNUMUZ BÜKÜK BIRAKMAYIN'

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaptığı ev ziyaretinden sonra Kiraz ilçesine geçen  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yolu, Kaymakçı'da mahalle sakinlerince kesildi. Otobüsün önünde mahalleliye seslenen Bakan Soylu, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu. Soylu, "Bunlara oy verirsek geçmişte ne yaşamışsak Türk- Kürt, laik- dindar, başı açık- başı kapalı bize yine yaşatırlar. Bizi Kandil'in önünde boynumuz bükük bırakmayın. Terörle mücadele ediyoruz. 15 bin terörist vardı dağlarda. Bugün 700 terörist kaldı. Onları da yakında tepeleyeceğiz, merak etmeyin, bize itimat edin. Terörle uyuşturucuyla hırsızlıkla mafyayla mücadele ediyoruz. 2018, bunların hepsiyle mücadelenin en üst düzeyde olduğu yıldı. Bizim hızımızı kesmeyin, ne olur. Bize destek verin. Şu İzmir'i kurtarın, ne olur. Şu İzmir'i yönetemeyen kişilerden kurtarın. Hele İzmir'e yeni gelen karışık kuruşuk adamlardan da İzmir'i kurtarın. Onlara teslim etmeyin" diye konuştu. 

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ın da her ziyaretinde önünü kesen Kaymakçı sakinleri, Bakan Soylu'nun konuşması sırasında 'Yolların kralı Binali Yıldırım' diye bağırdı. Bunun üzerine Soylu, "Binali ağabey için de kaç gündür İstanbul'da çalışıyoruz. Orada da büyük başarıların altına imza atacak inşallah" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra yoluna devam etti.

Taylan YILDIRIM/ÖDEMİŞ (İzmir),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:24 Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Ödemiş, Kandil Dağı, İzmir, Güncel
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