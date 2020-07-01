Soylu: "Ciddi bir göç baskısıyla karşı karşıyayız" - Son Dakika

Soylu: "Ciddi bir göç baskısıyla karşı karşıyayız"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopter ile Van Göl'ünde incelemelerde bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterden inişi VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde batan tekneye ilişkin açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopter ile Van Göl'ünde incelemelerde bulunması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterden inişi VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde batan tekneye ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:28 Kaynak: AA
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