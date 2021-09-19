Soylu, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Trafik konusunda bilgiler veren ve akülü arabayla gezen çocuklara, önceliğin yayada olduğunu anlatan Soylu, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

SİVAS - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğriköprü Mahallesi'ndeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti.

Çocukların akülü arabaya binmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Eğriköprü Mahallesi'ndeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti

Bakan Soylu'nun, çocuklarla sohbet etmesi

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