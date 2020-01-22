Soylu: "Çocuklarımızı, Dicle'nin Fırat'ın Kızılırmak'ın kuzularını uyuşturucu çakallarına... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Çocuklarımızı, Dicle'nin Fırat'ın Kızılırmak'ın kuzularını uyuşturucu çakallarına... - Son Dakika

Soylu: "Çocuklarımızı, Dicle'nin Fırat'ın Kızılırmak'ın kuzularını uyuşturucu çakallarına...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de Kızıltepe Kaymakamlığı'nda düzenlenen "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de Kızıltepe Kaymakamlığı'nda düzenlenen "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"nda konuştu. (5)

Soylu: Çocuklarımızı, Dicle'nin Fırat'ın Kızılırmak'ın kuzularını uyuşturucu çakallarına...

Süleyman Soylu, Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:27 Kaynak: AA
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