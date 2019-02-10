Son Dakika Haberleri: Soylu: "Çocuklarımızı Terör Örgütlerine Yandaş Yapmalarına Müsade Etmeyeceğiz"

Soylu: "Çocuklarımızı Terör Örgütlerine Yandaş Yapmalarına Müsade Etmeyeceğiz"

23 dakika önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şentepe'de halka seslendi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şentepe'de halka seslendi.(6)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:40 Kaynak: AA

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