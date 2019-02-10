Son Dakika Haberleri: Soylu: "Çöken Binanın Orada Kartal Belediye Başkanını Görmedim"

Soylu: "Çöken Binanın Orada Kartal Belediye Başkanını Görmedim"

49 dakika önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşları selamlaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demetevler'de AK Parti seçim otobüsünden vatandaşlara hitap etti.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşları selamlaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demetevler'de AK Parti seçim otobüsünden vatandaşlara hitap etti. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:18 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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