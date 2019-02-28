Soylu: "Cumhur İttifakı'nın Kars¸ısındaki S¸er Cephesinin Hdp ile Dirsek Teması, Destegˆi, Mugˆlak...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(31 Mart seçimleri) Verecegˆimiz karar s¸udur; dagˆda mücadele ettigˆimiz PKK'nın belediye binasından içeri girmesine izin verecek miyiz, vermeyecek miyiz?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(31 Mart seçimleri) Verecegˆimiz karar s¸udur; dagˆda mücadele ettigˆimiz PKK'nın belediye binasından içeri girmesine izin verecek miyiz, vermeyecek miyiz?? Mesele bu kadar basittir, açıktır ve nettir. Kimse kusura bakmasın, HDP ile PKK arasındaki ilis¸ki mugˆlak degˆil mutlaktır. bugün CHP ile HDP arasındaki ilis¸ki de mugˆlak degˆil mutlaktır." dedi.



Beylikdüzü'ndeki bir otelde kanaat önderleriyle bir araya gelen Soylu, geçtigˆimiz günlerde Mısır'da 9 gencin idam ettiği haberini aldıklarını kaydederek, "Yabancı gelmedi, çünkü biz bu kısa senaryonun aynısını yas¸amıs¸tık. Mısır'daki bu idama batı sessiz ve tepkisiz kaldı. Biz bunu da yas¸amıs¸tık. Ama asıl acıklı olan s¸udur;? biz Mısır'da yas¸ananlardan çok daha büyük acıları,?çok daha büyük tezgahları, çok daha büyük fitneleri, çok daha fazla sayıda gencimizin s¸ehit haberini, idam haberini aldık. Biz çok daha fazla darbe gördük. biz çok daha fazla darbeci gördük. Biz onlardan çok daha fazla ihanet gördük." şeklinde konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İhtiyaç Sahiplerine Elektrik Tüketim Desteği Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz

Kaynak Holding'in Kırgızistan'daki Varlıkları TMSF'ye Devredilecek

Deprem Kahini'nden İstanbul İçin Korkutan Uyarı: Türkiye'de 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak