Son Dakika Haberleri: Soylu: "Cumhur İttifakının Varlık Sebebi Saldırılara Karşı Set Kurmaktır"

Soylu: "Cumhur İttifakının Varlık Sebebi Saldırılara Karşı Set Kurmaktır"

46 dakika önce

- Patnoslular Gecesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Ağrı Patnoslular gecesine katıldı.

- Patnoslular Gecesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Ağrı Patnoslular gecesine katıldı.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:11 Kaynak: AA

Ankara, Ağrı, Etimesgut, Süleyman Soylu, Güncel
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