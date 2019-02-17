Soylu: "Cumhur İttifakının Varlık Sebebi Saldırılara Karşı Set Kurmaktır"
46 dakika önce
- Patnoslular Gecesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Ağrı Patnoslular gecesine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:11 Kaynak: AA
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