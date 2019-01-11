Son Dakika Haberleri: Soylu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Minder'in Annesinin Cenaze Törenine Katıldı (2)

Soylu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Minder'in Annesinin Cenaze Törenine Katıldı (2)

53 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder'in dün vefat eden annesi Saadet Minder'in cenaze törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder'in dün vefat eden annesi Saadet Minder'in cenaze törenine katıldı.

Saadet Minder (85) için Güneysu ilçesindeki Merkez Camisi'nde düzenlenen törene, oğlu Ahmet Minder ve diğer yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Soylu, Rize Valisi Kemal Çeber, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ile vatandaşlar katıldı.

Cenazede, Ahmet Minder ve aile üyeleri taziyeleri kabul etti.

Ahmet Minder, cenaze namazı öncesinde yaptığı konuşmada, acı günlerinde yanlarında olanlara teşekkür etti.

Herkese annelerinin hayır duasını almalarını ve onlara iyi bakmalarını tavsiye eden Minder, 9 kardeş olduklarını ve annesinin kendilerini büyük zorluklar içinde yetiştirdiğini anlattı.

Minder, çok cefakar ve yardımsever olan annesine Allah'tan rahmet diledi.

Saadet Minder'in cenazesi, İl Müftüsü İsmail Yalçın'ın kıldırdığı namazın ardından ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan Soylu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç gün önce vefat eden dayısı Ali Mutlu'nun aynı ilçedeki ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:42 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Ahmet Minder, Güncel
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