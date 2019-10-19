Son Dakika Haberleri: Soylu: "Cumhurbaşkanımızın muhtarlarla ilgili net talimatları var"
Son Dakika Güncel Soylu: 'Cumhurbaşkanımızın muhtarlarla ilgili net talimatları var'

Soylu: "Cumhurbaşkanımızın muhtarlarla ilgili net talimatları var"

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı Muhtarlar Konfederasyonu toplantısında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı Muhtarlar Konfederasyonu toplantısında konuştu. (2)

Soylu: Cumhurbaşkanımızın muhtarlarla ilgili net talimatları var

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:31 Kaynak: AA
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