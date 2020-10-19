Soylu: "(Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Muhtarlar Toplantıları) Cumhuriyet tarihinde örneği görülmemiş bir etkinliktir" - Son Dakika

Soylu: "(Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Muhtarlar Toplantıları) Cumhuriyet tarihinde örneği görülmemiş bir etkinliktir"
19.10.2020 15:26
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. (4)
"Vefa Sosyal Destek Gruplarını sırtlandınız. Yükü kaymakamlarımızla, valilerimizle, öğretmenlerimizle, imamlarımızla sırtınıza aldınız ve taşıdınız"
"İl Sağlık Salgın Denetim Ekipleri (İSDEM), aynı zamanda filyasyon. Hiçbirinden beri durmadınız. Geri durmadınız"
"(Külliyedeki Muhtarlar Toplantıları) Cumhuriyet tarihinde örneği görülmemiş bir etkinliktir"
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