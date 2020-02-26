Soylu: "Cumhuriyetimizin 100.yıl bilançosunu iyi kapatmalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Politika Soylu: 'Cumhuriyetimizin 100.yıl bilançosunu iyi kapatmalıyız' - Son Dakika

Soylu: "Cumhuriyetimizin 100.yıl bilançosunu iyi kapatmalıyız"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da "Turizm Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da "Turizm Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Soylu: Cumhuriyetimizin 100.yıl bilançosunu iyi kapatmalıyız

Süleyman Soylu, Antalya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zehra'nın intiharına neden olmakla suçlanan eski sevgilisi beraat etti
Zehra'nın intiharına neden olmak suçlanan eski sevgiliye beraat 34 farklı suç kaydından 10 yıldır aranan firari kadın yakalandı MHP Lideri Bahçeli'nin "Serok Ahmet'in PKK özlemi" sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi

Son Dakika Haberleri
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti
17:42 Beren Saat: Ölmüş ve gömülmüş gibiydim
17:37 Güzel oyuncu Mine Tugay dekolteli paylaşımıyla yüz binlerce beğeni aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 17:57:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Soylu: "Cumhuriyetimizin 100.yıl bilançosunu iyi kapatmalıyız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]