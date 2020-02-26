Son Dakika › Politika › Soylu: 'Cumhuriyetimizin 100.yıl bilançosunu iyi kapatmalıyız' - Son Dakika
Soylu: "Cumhuriyetimizin 100.yıl bilançosunu iyi kapatmalıyız"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da "Turizm Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:10 Kaynak: AA
Son Dakika Zehra'nın intiharına neden olmakla suçlanan eski sevgilisi beraat etti Zehra'nın intiharına neden olmak suçlanan eski sevgiliye beraat 34 farklı suç kaydından 10 yıldır aranan firari kadın yakalandı MHP Lideri Bahçeli'nin "Serok Ahmet'in PKK özlemi" sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi