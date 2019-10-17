Soylu: "DAEŞ'e ilk büyük darbeyi vuran bu milletin evlatlarıdır"
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"Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Yıllık Liderler Toplantısı" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen "Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır...
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:04 Kaynak: AA
"Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Yıllık Liderler Toplantısı"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen "Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Yıllık Liderler Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı. (4)
Milli Savunma Bakanlığı: Suriyeli kardeşlerimiz korkmayın, zulüm bitiyor Türkiye'ye gelen ABD'li heyet, İrlanda'da mola verdi YPG'li terörist Mazlum Kobani: Şam rejimi ile yaptığımız anlaşmanın garantörü Rusya olacak 2020 yılında kamuya 60 bin personel alınacak