Son Dakika Haberleri: Soylu: "DAEŞ'e ilk büyük darbeyi vuran bu milletin evlatlarıdır"
Son Dakika Güncel Soylu: 'DAEŞ'e ilk büyük darbeyi vuran bu milletin evlatlarıdır'

Soylu: "DAEŞ'e ilk büyük darbeyi vuran bu milletin evlatlarıdır"

35 dakika önce

"Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Yıllık Liderler Toplantısı" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen "Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır...

"Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Yıllık Liderler Toplantısı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen "Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Yıllık Liderler Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı. (4)

Soylu: DAEŞ'e ilk büyük darbeyi vuran bu milletin evlatlarıdır

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Süleyman Soylu, Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:04 Kaynak: AA
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