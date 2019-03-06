Soylu: "Dağa Götürülenler Kimin Çocukları? Tüm Bu Günahların Tamamını CHP ve Zillet İttifakı Kendi...
1 saat önce
Soylu: "Dağa götürülenler kimin çocukları? Tüm bu günahların tamamını CHP ve zillet ittifakı kendi üzerine alıyor, taşıyıcı annelik yapıyor.
Soylu: "Dağa götürülenler kimin çocukları? Tüm bu günahların tamamını CHP
ve zillet ittifakı kendi üzerine alıyor, taşıyıcı annelik yapıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:41 Kaynak: AA
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