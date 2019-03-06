Son Dakika Haberleri: Soylu: "Dağa Götürülenler Kimin Çocukları? Tüm Bu Günahların Tamamını CHP ve Zillet İttifakı Kendi...

Soylu: "Dağa Götürülenler Kimin Çocukları? Tüm Bu Günahların Tamamını CHP ve Zillet İttifakı Kendi...

1 saat önce

Soylu: "Dağa götürülenler kimin çocukları? Tüm bu günahların tamamını CHP ve zillet ittifakı kendi üzerine alıyor, taşıyıcı annelik yapıyor.

Soylu:
Soylu: "Dağa götürülenler kimin çocukları? Tüm bu günahların tamamını CHP ve zillet ittifakı kendi üzerine alıyor, taşıyıcı annelik yapıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:41 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Zehir Zemberek Sözler: Bölücülük Merakı Gün Yüzüne Çıkmıştır Ekrem İmamoğlu: 'Yapamazsın' Dediler, Beylikdüzü'nde Kaçak Cami Yaptım

CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Anket Açıklaması: Bir Dip Dalgası Olabilir DSP'nin Beyoğlu'nda Meclis Üyesi Adayı Olarak Gösterdiği İsim Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 12:20:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soylu: "Dağa Götürülenler Kimin Çocukları? Tüm Bu Günahların Tamamını CHP ve Zillet İttifakı Kendi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]