Soylu: "Dağlarımızı terör yuvası olmaktan çıkardık" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldı. (4)

Soylu: "Buradaki temel mesele Türkiye'nin onların hayallerinin ötesine geçmiş olmasıdır"

Soylu: "Milletimiz rahat olsun. Dağlarımızı terör yuvası olmaktan çıkardık. Pırıl pırıl gençlerimizi terörün ve istikrarsızlığın oyuncağı haline getirmeyeceğiz. Çünkü gençlerimizi, dünyaya söyleyecek sözleri var. Onun için hazırlıyoruz. onların yapacakları var. Onun için hazırlıyoruz"