Soylu'dan 102 yaşındaki kadına anneler günü sürprizi - Son Dakika

Yaşlı kadın da Namazlardan önce dua ettiğini söyledi.

Torun ile görüntülü görüşen Sivas Valisi Salih Ayhan yaşlı kadına uzun ömürler dileyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adına kendisine hediyeyi ilettiklerini söyledi.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, 102 yaşındaki kadını yaşadığı evde ziyaret ederek Bakan Soylu'nun Anneler Günü hediyesini teslim etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anneler Günü için hazırlattığı hediyeler, sahiplerine ulaştırılıyor. Hediyelerden birisi de Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 102 yaşındaki 4 çocuk annesi Emine Torun 'a ulaştırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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