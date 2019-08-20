Soylu'dan 3 belediye başkanının görevden alınmasına ilişkin açıklama
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgili "Teröre müsamaha göstermemizi isteyenler yanılır. Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler hata işlemiştir.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:50 Kaynak: İHA
, 3 belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgili "Teröre müsamaha göstermemizi isteyenler yanılır. Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler hata işlemiştir." " dedi.
(İHA)
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