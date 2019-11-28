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Soylu'dan Alevi açıklaması: O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak görüyorum
6 saat önce
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir Alevi ailenin duvarına ayrılıkçı yazı yazılması üzerine Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir Alevi ailenin duvarına ayrılıkçı yazı yazılması üzerine Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm" dedi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:33
İzmir'de Alevi vatandaşların evlerine yazılan çirkin ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı CHP'li Vefa Ülgür ihraç talebi ile disipline gönderildiğini duyurdu Irak'ın Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 25'e yükseldi Soyguncu kılığına girip eski sevgilisine ateş açtı!