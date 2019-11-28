Son Dakika Haberleri: Soylu'dan Alevi açıklaması: O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak görüyorum
Son Dakika Dünya Soylu'dan Alevi açıklaması: O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak görüyorum - Son Dakika Dünya

Soylu'dan Alevi açıklaması: O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak görüyorum

6 saat önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir Alevi ailenin duvarına ayrılıkçı yazı yazılması üzerine Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir Alevi ailenin duvarına ayrılıkçı yazı yazılması üzerine Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm" dedi.View on euronews

Soylu'dan Alevi açıklaması: O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak görüyorum

Emniyet Müdürlüğü, Gaziemir, İzmir, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:33 
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