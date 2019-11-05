Soylu'dan Avrupa'ya: DAEŞ'lıları nasıl göndereceğimizi biliyoruz
7 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupalı ülkeleri kast ederek "Ne yaparlarsa yapsınlar, arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyorlar, DEAŞ'lıları onlara göndereceğiz. Nasıl göndereceğimizi de biliyoruz." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupalı ülkeleri kast ederek "Ne yaparlarsa yapsınlar, arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyorlar, DEAŞ'lıları onlara göndereceğiz. Nasıl göndereceğimizi de biliyoruz." dedi.
Hilton Garden Inn'de düzenlenen "Fahri Trafik Müfettişleri Değerlendirme ve Eğitim Toplantısı"nın ardından konuşan Soylu, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanmasıyla ilgili soruya da, "Dün akşam itibarıyla Ebubekir el-Bağdadi'nin kız kardeşi, eşiyle beraber Azez'de yapılan bir operasyon sonucu yakalandı. Azez'de bulunanlar gerekli tahkikatları gerçekleştiriyorlar." yanıtını verdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:58
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