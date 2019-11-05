Son Dakika Haberleri: Soylu'dan Avrupa'ya: DAEŞ'lıları nasıl göndereceğimizi biliyoruz
Son Dakika Dünya Soylu'dan Avrupa'ya: DAEŞ'lıları nasıl göndereceğimizi biliyoruz

Soylu'dan Avrupa'ya: DAEŞ'lıları nasıl göndereceğimizi biliyoruz

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupalı ülkeleri kast ederek "Ne yaparlarsa yapsınlar, arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyorlar, DEAŞ'lıları onlara göndereceğiz. Nasıl göndereceğimizi de biliyoruz." dedi.

Soylu'dan Avrupa'ya: DAEŞ'lıları nasıl göndereceğimizi biliyoruz, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupalı ülkeleri kast ederek "Ne yaparlarsa yapsınlar, arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyorlar, DEAŞ'lıları onlara göndereceğiz. Nasıl göndereceğimizi de biliyoruz." dedi.


Hilton Garden Inn'de düzenlenen "Fahri Trafik Müfettişleri Değerlendirme ve Eğitim Toplantısı"nın ardından konuşan Soylu, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanmasıyla ilgili soruya da, "Dün akşam itibarıyla Ebubekir el-Bağdadi'nin kız kardeşi, eşiyle beraber Azez'de yapılan bir operasyon sonucu yakalandı. Azez'de bulunanlar gerekli tahkikatları gerçekleştiriyorlar." yanıtını verdi.

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Süleyman Soylu, Azez, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:58 
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