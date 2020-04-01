Soylu'dan belediyelere: Devletin izni olmadan yardım toplamak 'başka bir hükümet oluşturmak olur'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasıyla ilgili olarak "Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz." dedi.



Koronavirüs ile mücadele kapsamında Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin de aralarında bulunduğu birçok belediyenin başlattığı yardım kampanyaları İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir genelge ile engellendi.