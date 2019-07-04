Son Dakika Haberleri: Soylu'dan Bulgar mevkidaşına teşekkür telefonu
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Soylu'dan Bulgar mevkidaşına teşekkür telefonu

41 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Soylu'dan Bulgar mevkidaşına teşekkür telefonu, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Soylu, Marinov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve Zehra Sarar çiftinin evinin soyulmasıyla bağlantılı olan ve Bulgaristan'da yakalanan 6 kişinin iade edilmesi nedeniyle mevkidaşına ve Bulgar emniyet yetkililerine teşekkür etti.
Görüşmede Soylu ile Marinov, iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam etmesi yönündeki kararlılıklarını tekrar dile getirdi.
Öte yandan Bakan Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanlığının 140. Kuruluş Yıl Dönümü'nü de tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:58 Kaynak: AA
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