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Soylu'dan Cudi Dağı'nda 'Türk bayrağı' paylaşımı - Son Dakika

Soylu'dan Cudi Dağı'nda 'Türk bayrağı' paylaşımı

01.01.2022 09:52
Soylu'dan Cudi Dağı'nda 'Türk bayrağı' paylaşımı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde dalgalanan Türk bayrağının altında çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde dalgalanan Türk bayrağının altında çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını Şırnak'ta Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde askerlerle geçirdi. Soylu, yeni yılın ilk sabahında da üs bölgesinde askerlerle kahvaltı yaptı. Soylu, kahvaltıda askerlerle birlikte ve üs bölgesinde dalgalanan Türk bayrağının altında çekilen fotoğraflarını, "Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Şırnak Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nden hayırlı sabahlar" notuyla Twitter hesabından paylaştı.


Soylu'dan Cudi Dağı'nda 'Türk bayrağı' paylaşımı
Soylu'dan Cudi Dağı'nda 'Türk bayrağı' paylaşımı
Soylu'dan Cudi Dağı'nda 'Türk bayrağı' paylaşımı
Soylu'dan Cudi Dağı'nda 'Türk bayrağı' paylaşımı
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Cudi Dağı, Jandarma, Şehit, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Soylu'dan Cudi Dağı'nda 'Türk bayrağı' paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Soylu'dan Cudi Dağı'nda 'Türk bayrağı' paylaşımı - Son Dakika
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