Soylu'dan 'diyarbakır anneleri'ne milyonlarca insan sizinle beraber (1)

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, HDP'nin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemini sürdüren aileleri ziyaretinde, "Bütün Türkiye, sizinle tek yürek. Burada yalnız değilsiniz. Milyonlarca insan sizinle beraberdir. Sonuna kadar sizlerle beraberiz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Kulp'taki terör saldırısında şehit olanların cenaze törenine katıldıktan sonra HDP'nin Diyarbakır il binası önünde 11 gündür oturma eylemini sürdüren 28 aileyi ziyaret etti. Annelere desteklerini ileten Bakan Soylu, yaptıkları eylemin önemini vurguladı. Soylu, "Bütün Türkiye, sizinle tek yürektir. Öyle büyük bir iş yapıyorsunuz ki yıllar geçecek, sizin burada yaptığınız bu işi, bu millet bilecek. Öyle sonuçlar alınıyor ki siz hiç merak etmeyin. Dün, senin kızın gibi bir kızı getirdik. Onun annesiyle kucaklaşmasını, sevgisini bir görseydiniz. Hiç endişe etmeyin. Yürekli annelerin sayesinde bu işi yapıyoruz. Allah sizden razı olsun. Bütün milletimizin size selamı var. Burada yalnız değilsiniz. Milyonlarca insan sizinle beraberdir. Allah sizden razı olsun. Sonuna kadar sizlerle beraberiz" diye konuştu.

'ANNELERİN DEMİRİ ERİTECEK YÜREKLERİ VAR'

Anneleri ziyaretinin ardından HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde açıklama yapan Bakan Soylu, "Bütün Türkiye ve dünyaya ortaya koydukları haykırışa destekleri getirdim. Kendi çocukları için burada değiller. Bütün ülkemiz biliyor ki bundan sonraki tüm çocuklar için ve bütün ülkemizin çocukları için buradalar. Annelerin demiri eritecek yürekleri var. Bütün ülkemiz onları destekliyor. Bu yaptıkları mesele çok kıymetlidir. Terörle mücadele eden biri olarak söylüyorum. O kadar kıymetlidir ki bu, on yıllar sonra daha çok iyi anlaşılacak. Bu, bir siyasi partinin terör örgütüne kendisini kullandırılmasının sonunu oluşturacak hem hayır bir adımdır hem de güçlü bir adımdır. Bu annelerin evlatlarını terör örgütünden kurtarabileceği önemli bir adımdır. Bütün Türkiye onları destekliyor" dedi.

'NE YAPTIKLARINI BU ANNELER VE BU MİLLET BİLİYOR'

Üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiklerini belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Daha dün Diyarbakır'da bu annelerin evlatları gibi bir kız çocuğunun annesiyle buluşturmanın, kucaklaştırmanın onurunu yaşadık. Bir baba olarak söylüyorum; o kucaklaşma, yüreği olan, gönlü olan, insan olan herkesi başka bir noktaya taşır. Biraz önce bir cenazeden geliyoruz. O cenazede yaşadıklarımız, burada bu annelerin yaşadıkları; Allah izin verecektir, bu millet de destekleyecek, devletimizin de gücüyle bu annelerin kuvvetiyle bu acıları, bu topraklarda bitireceğiz. Sadece bu topraklarda değil etrafımızdaki coğrafyada bitecek. Bu uluslararası terör destekçilerine annelerin yüreğiyle büyük bir ders vereceğiz. Bir sorumluluğumuz vardır; gelip bu insanlara burada destek vermektir. Onu yerine getirdik. Milletimiz de bilsin ki bu anneler bir haykırışı ortaya koyuyorlar. İnşallah çok güçlü bir sonuç alacağız. Diyarbakır'da, Mardin'de herkes biliyor ki HDP teşkilatları, bu annelerin masum çocuklarını dizlerinin dibinden alıp, terör örgüte katan yapıdır. Herkes biliyor. Biz de biliyoruz, gereğini yerine getiriyoruz. Diyarbakır'da bu olaylarla ilgisi olmayan insanlara da sorsanız bir tek şey söylerler; 'Evet belediye ve teşkilatlarıdır'. Bu kadar basit. Ne yaptıklarını bu anneler ve bu millet biliyor."

- Diyarbakır