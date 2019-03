Soylu'dan Diyarbakır'da Çevik Kuvvet'e Ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim çalışmaları kapsamında geldiği Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim çalışmaları kapsamında geldiği Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile beraberindeki protokol, Diyarbakır'daki seçim çalışmalarının ardından gece saatlerinde Bağlar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Okunan dualarla birlikte kurban kesimi gerçekleşti. Kurban kesiminin ardından Bakan Soylu polislerle bir araya geldi. Türk polisinin üzerine düştüğü her meseleyi başarabilecek bir kabiliyete sahip olduğunu söyleyen Bakan Soylu, hala kaseti başa sarmak isteyenlerin olduğunu dile getirdi. Bakan Soylu, "Şehirde eşkıyayla mücadele etmekte, asayişi ve huzuru temin edebilmek için büyük bir caba sarf etmekte, dağları da teröriste zindan etmektedir. Bugün Diyarbakır'da huzur var, bu huzurun en büyük teminini sizler ortaya koyuyorsunuz. İnsanların yüzü gülüyor, ben insanların yüzüne bakınca anlarım. Sorduğum zaman huzur var mı diye herkes huzur var diyor. Allah'a hamd olsun bunları sizler sağladınız. Bazılarınız ailelerinizle berabersiniz, bazılarınız da değilsiniz. Anne ve babalarınızı özlüyorsunuz. Bazılarınızın çocukları burada bazılarınızın değil, bazılarınız evlenmeye fırsat bulamadınız, bazılarınızda evli. Sizin de bir hayatınız olduğunu ve bu hayatınızın bizim için çok kıymetli olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Bunu rahatlatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yıllardır ülkemize oynanan bu oyunlara hep birlikte büyük bir dur demenin zamanıdır, bunu birlikte yapacağız. Çünkü bu coğrafya bizden sonra gelecek nesillerimizin çok daha rahat yaşayabileceği bizim iddialarımızı bütün dünyaya taşıyabileceği bir coğrafya olmalıdır. Diyarbakır güzel bir şehirdir ama bu şehri terör örgütü kendi hanesine kazandırmak için her türlü kalleşliği, ahlaksızlığı ve her türlü fitneyi ortaya koymaktadır" dedi.



"HALA KASETİ BAŞA SARMAK İSTEYEN VAR"



Terör örgütünün niyetinin köksüzleştirmek olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Diyarbakır'da birileri ideolojik eksen üzerinden buraları kendi parkı, kendi bahçesi zannederken, buradaki büyük bir medeniyetin ev sahibinin olduğunu siz onlara gösterdiniz. Burada 3-5 tane çakala pabuç bırakmadınız. Hala kaseti başa sarmak isteyenler var. Vatandaşımıza da devletin göstereceği şefkati, merhameti ve devletin göstermesi gerekli olduğu saygıyı en üst seviyede gösterdiniz ve göstermeye de devam ediyorsunuz. Bunu çok iyi ayırttınız. Kime nasıl davranılacağını, hukukun içerisinden çıkmadan bu meselenin nasıl çözüleceğini çok iyi ayırttınız. Terör örgütü bir taraftan bunlarla, bu ideolojik sapkınlıklarıyla bu işleri yürütmeye çalışırken, diğer taraftan özellikle uyuşturucu başka şeyler yürütmeye çalışmaktadır" diye konuştu. Bakan Soylu konuşmasının ardından Diyarbakır'dan ayrıldı.



(Murat Başal - Rıdvan Kılıç/İHA)

