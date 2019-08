Soylu'dan "Emniyet kemeri konusunda yüzde 99'a varan duyarlılık var" açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kemerin Ses Getirsin Kampanyası hem bir farkındalık oluşturdu hem trafik ekiplerimizin hem de bize gelen bütün değerlendirmelerin sonucu öyle gösteriyor ki emniyet kemeri konusunda yüzde 99'a varan bir duyarlılık var. Bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Soylu, Aksaray-Ankara kara yolu Topakkaya beldesi girişi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde, emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.

Denetim sırasında gazetecilere açıklamada bulunan Soylu, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmeleri için yoğun çalışma sürdürdüklerini söyledi.

İki günde 16 kişi hayatını kaybetti

Ülkenin her noktasında hem emniyet hem jandarma ekiplerince yol güvenliği tedbirlerinin alındığını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Cuma günü trafik kazalarında, olay yerinde ölüm sayımız 6. Bugün, yani cumartesi 00.00 ila şu an saat 20.00 itibarıyla ölüm sayımız maalesef 10. Dün ve bugün olay yerinde ölen vatandaşlarımızın toplam sayısı 16'ya ulaştı. Bu, normal günlerin kayıplarının altında bir seyirle devam ediyor. Dün saat 14.00-15.00'ten itibaren çok ciddi bir yoğunluk oluştu. Özellikle İstanbul çıkışlı yoğunluklar, Ankara-Konya, Ankara-Adana-Antalya güzergahındaki yoğunluklar, Karadeniz aksı üzerindeki yoğunluklar ve yine Ege istikametinde Balıkesir-Çanakkale ve Balıkesir-Ege illeri istikametindeki yoğunluklar vardı. Bugünse genel olarak Bolu-Gerede ve Sakarya istikametinde bir yoğunluk var. Hala bu yoğunluk devam ediyor."

Ekiplerin trafikte aksamayı önleme gayretinde olduğunu dile getiren Soylu, "Bursa, Balıkesir ve Çanakkale üzerinde yeni yapılan otoyol sebebiyle hiçbir bayramda görmediğimiz, yoğunluğun olmadığı bir trafik söz konusu. Yani trafik iki ayrı yola, hem otobana hem de devlet otoyoluna, bölünmüş yola ayrılmış durumda. Bu bayram, böyle bir avantaj söz konusu. Yine özellikle Ege ile Akdeniz'de ulaşım yollarında ve şehir içi yolarda ciddi bir yoğunluk söz konusu." ifadelerini kullandı.

Soylu, "Kemerin Ses Getirsin Kampanyası"ndan da güzel sonuçlar aldıklarını ileterek, şöyle konuştu:

"Özellikle sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. 'Kemerin Ses Getirsin Kampanyası' hem bir farkındalık oluşturdu hem trafik ekiplerimizin hem de bize gelen bütün değerlendirmelerin sonucu öyle gösteriyor ki emniyet kemeri konusunda yüzde 99'a varan bir duyarlılık var. Bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü araçta bizi en güvenli hale getirebilecek, kurallara uymakla birlikte güvenli hale getirebilecek en önemli enstrüman kemerimiz. Vatandaşımızın bu konuda çok önemli duyarlılığı söz konusu. İnşallah hem çocuklarımızla hem de bu kampanyaya uyan sürücülerimiz ve yolcularımızla birlikte en az kayıpla bu bayramı atlatabiliriz. Herkes sevdikleriyle buluşur, herkes köyüne, tatiline güvenli ve huzurlu bir şekilde gidip gelebilme imkanına sahip olur."

"Saat 02.00 ila 07.00 arası kritik saatler"

Trafik ekiplerinin sürücü ve yolcuları trafik kuralları konusunda bilgilendirdiğini aktaran Bakan Soylu, "Özellikle gece yarısı saat 02.00 ila sabah 07.00 arası bizim için kritik saatler. Burada tüm trafik ekiplerimiz neredeyse uyandırma servisi gibi çalışıyor. Mümkün olduğunca araçları ve sürücülerini durdurup, onların uykulu halleri varsa bu uykulu hallerini üzerinden atmalarını sağlayacak bir duraklama yapmalarına fırsat tanımaya çalışıyorlar. Bunun yanı sıra 2 saatte bir 10 dakikalık dinlenmeyi ve takip mesafesini altın bir kural olarak tavsiye ediyoruz ve yine genç ve tecrübesiz sürücülerin şehirlerarası yollarda çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü 2018 yılında yapmış olduğumuz bir analizde, özellikle kazaların yüzde 30'unun ehliyetini sıfır ila 5 yıl arasında almış sürücülerden kaynaklandığını tespit ettik. Çok dikkatli olmaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, bayram süresince tedbir ve denetim çalışmalarının yoğun devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"20 kaza kara noktamız vardı ve 20 kaza kara noktasında şu ana kadar herhangi bir ölümlü trafik kazamız söz konusu değil. Tüm arkadaşlarımız buralarda tedbir alıyor. Bugün Aksaray'da da en fazla 10 kilometrede bir bütün ekiplerimiz yol üzerindeler. Hem yönlendirici hem tembih edici hem de uyarıcı birtakım tedbirleri sürücülerimizle yolcularımızla paylaşıyorlar. Bu istikamette de kendine has şöyle bir özelik söz konusu, dün ve bugün yüzde 35 bir trafik fazlalığı söz konusu. Anlaşılıyor ki 9 günlük tatilde biraz daha yaygınken şu anda biraz daha, bir iki güne sıkışmış bir trafik yoğunluğu söz konusu. Arkadaşlarımız şu anda bu yüzde 35'lik yoğunluğu da yönetmeye çalışıyor. Bu konuda hem kendilerine hem bize destek olan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Arabaya bindiğimizde ilk önce kemer sesi duymanın aslında en önemli ve bizi mutlu, memnun edecek ses olduğunu burada bir kere daha söylemek istiyorum. 'Kemeriniz Ses Getirsin' diyor, hayırlı bayramlar diliyorum."

Ekipler tarafından kontrol amacıyla durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlarla bayramlaşan Soylu, araçlardaki çocuklara oyuncak ve broşür verdi.

Bir yolcu otobüsüne binen Soylu, sürücü ve yolculara "hayırlık yolculuklar" diledi.

Çevredeki vatandaşlar da trafik denetimine katılan Soylu'nun yanına gelerek bayramlaştı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Soylu, denetimin ardından Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeliyle yemek yedi, emniyet ve jandarma ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

