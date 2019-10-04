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Soylu'dan Geri Gönderme Merkezi'ne ziyaret

2 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Göçmen İdaresi Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret etti.

Soylu'dan Geri Gönderme Merkezi'ne ziyaret, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Göçmen İdaresi Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca hazırlanan Trafik Medya Ödülleri programının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ile birlikte İstanbul Göçmen İdaresi Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Merkezdeki çalışmaları inceleyen Soylu, yetkililerden bilgi aldı.

Süleyman Soylu, İstanbul, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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