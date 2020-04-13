Soylu'dan ilk açıklama - Son Dakika

Soylu'dan ilk açıklama
16 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah..."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:20 Kaynak: İHA
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