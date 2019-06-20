Son Dakika Haberleri: Soylu'dan İstanbuldaki DHKP/C operasyonuyla ilgili açıklama
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Soylu'dan İstanbuldaki DHKP/C operasyonuyla ilgili açıklama

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bu sabaha karşı arkadaşlarımız DHKP/C'nin sözde hukuk bürosuna operasyon yaptılar.

Soylu'dan İstanbuldaki DHKP/C operasyonuyla ilgili açıklama, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bu sabaha karşı arkadaşlarımız DHKP/C'nin sözde hukuk bürosuna operasyon yaptılar. Yine dehlizler buldular. Yine gri listede bir terörist bulundu." dedi.
Bakan Soylu Fatih'te düzenlenen programda esnafla bir araya geldi. Soylu bu sabah İstanbul'da düzenlenen operasyonda gri listede aranan bir DHKP/C'li teröristin yakalandığını söyledi. Soylu, "Bu sabaha karşı arkadaşlarımız DHKP/C'nin sözde hukuk bürosuna operasyon yaptılar. Yine dehlizler buldular. Yine gri listede bir terörist bulundu. Orada saklanan. Yine arananlar bulundu. Dün Tunceli'de ondan önceki gün Şırnak'ta. Peki nasıl İstanbul rahat ediyor? Doğu ve Güneydoğu'da kurduğumuz hatla." diye konuştu.


Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:42 Kaynak: DHA
Fatih, Süleyman Soylu, Güncel
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