Soylu'dan karantina yolunda polis tarafından otobüsten indirilen yolculara ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Dünya Soylu'dan karantina yolunda polis tarafından otobüsten indirilen yolculara ilişkin açıklama - Son Dakika Dünya

Soylu'dan karantina yolunda polis tarafından otobüsten indirilen yolculara ilişkin açıklama

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa'nın Paris kentinden gelen uçaktan inen yolculardan bazılarının karantina otobüsünden indirilerek polis nezaretinde götürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Soylu'dan karantina yolunda polis tarafından otobüsten indirilen yolculara ilişkin açıklama, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa'nın Paris kentinden gelen uçaktan inen yolculardan bazılarının karantina otobüsünden indirilerek polis nezaretinde götürülmesine ilişkin açıklama yaptı.


Soylu, "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı" dedi.

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Karantina, Fransa, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:34 
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