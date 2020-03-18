Son Dakika › Dünya › Soylu'dan karantina yolunda polis tarafından otobüsten indirilen yolculara ilişkin açıklama - Son Dakika Dünya
Soylu'dan karantina yolunda polis tarafından otobüsten indirilen yolculara ilişkin açıklama
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa'nın Paris kentinden gelen uçaktan inen yolculardan bazılarının karantina otobüsünden indirilerek polis nezaretinde götürülmesine ilişkin açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa'nın Paris kentinden gelen uçaktan inen yolculardan bazılarının karantina otobüsünden indirilerek polis nezaretinde götürülmesine ilişkin açıklama yaptı.
Soylu, "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:34
Son Dakika Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı