Son Dakika Haberleri: Soylu'dan "Kemerin Ses Getirsin" kampanyasına destek
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Soylu'dan "Kemerin Ses Getirsin" kampanyasına destek

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik güvenliğine dikkati çekmek için "Kemerin Ses Getirsin" etiketiyle başlatılan kampanyaya katıldı.

Soylu'dan
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik güvenliğine dikkati çekmek için "Kemerin Ses Getirsin" etiketiyle başlatılan kampanyaya katıldı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Bayramda yola çıkan vatandaşlarımız, bayramın en güzel yanı sevdiklerimizle birlikte olmak, beraber olmak, sevdiklerimizle buluşmaktır. Ne olursa olsun bu buluşma yarım kalmasın. Hepimizin kemeri ses getirsin." uyarısında bulundu.
Soylu, ifadelerinin sonunda "Haydi bismillah" diyerek emniyet kemerini taktı.
Çocuklara ödül var
İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliği konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi ve kamuoyunda gerekli farkındalığın oluşturulması amacıyla 09-31 Ağustos tarihleri arasında çocuklara yönelik "Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla "Kemerin Ses Getirsin" isimli ödüllü video yarışması düzenlendi.
Yarışma kapsamında aileleri ile seyahat eden çocuklardan, sürücü ve araçtaki diğer yolcuları emniyet kemerlerini takmaları konusunda bilinçlendirdiği ve uyardığı görülen videolarını #kemerinsesgetirsin hashtagini etiketleyerek "TrafikEgm" twitter adresine göndermeleri isteniyor.
Gönderilen videolardan en çok beğeniyi alan ilk 100 çocuğa scooter, kask ve koruma ekipmanı hediye edilecek.
Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.trafik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.
Süleyman Soylu, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:16 Kaynak: AA
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