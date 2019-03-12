Son Dakika Haberleri: Soylu'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Soylu'dan Şehit Ailesine Ziyaret

36 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz'da şehit düşen Hakan, Lütfi ve Mehmet Gülşen'in ailesine ziyarette bulundu.

Soylu'dan Şehit Ailesine Ziyaret, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz'da şehit düşen Hakan, Lütfi ve Mehmet Gülşen'in ailesine ziyarette bulundu.

Soylu ve beraberindekiler, 15 Temmuz'da 3 ferdini şehit veren Gülşen ailesinin Kızılcahamam ilçesindeki evine giderek başsağlığı dileklerini iletti.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Bakan Soylu, bir süre sohbet ettiği aileye bayrak ve Kur'an-ı Kerim verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:30 Kaynak: AA

Kızılcahamam, Süleyman Soylu, Güncel
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