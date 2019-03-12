Soylu'dan Şehit Ailesine Ziyaret
36 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz'da şehit düşen Hakan, Lütfi ve Mehmet Gülşen'in ailesine ziyarette bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, 15 Temmuz'da şehit düşen Hakan, Lütfi ve Mehmet Gülşen'in ailesine ziyarette bulundu.
Soylu ve beraberindekiler, 15 Temmuz'da 3 ferdini şehit veren Gülşen ailesinin Kızılcahamam
ilçesindeki evine giderek başsağlığı dileklerini iletti.
Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Bakan Soylu, bir süre sohbet ettiği aileye bayrak ve Kur'an-ı Kerim verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:30 Kaynak: AA
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